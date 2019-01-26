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Galatasaray'da Albayrak'a "forvet nerede" sorusu

Galatasaray taraftarı, Göztepe maçı öncesinde Abdurrahim Albayrak'a "forvet nerede" sorusunu yöneltti.

Kaynak: AA
Galatasaray'da Albayrak'a 'forvet nerede' sorusu
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26 Ocak 2019 19:19
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde 6-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ilk 11'inde zorunlu bir değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı Younes Belhanda'nın yerine Selçuk İnan, takımıyla sahaya çıktı.

Galatasaray'ın Çekya ekibi Sparta Prag'dan kiraladığı eski futbolcusu Semih Kaya da yedek kulübesinde yer aldı.

Takım otobüsüyle stada gelen Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak stada girerken bir taraftar "Forvet nerede" şeklinde tezahürat yaptı. Albayrak ise bunun üzerine eliyle selam vererek stada giriş yaptı.

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