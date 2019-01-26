Galatasaray'da Albayrak'a 'forvet nerede' sorusu

Teknik Direktörü, ligde 6-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ilk 11'inde zorunlu bir değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı Younes Belhanda'nın yerine Selçuk İnan, takımıyla sahaya çıktı.Galatasaray'ın Çekya ekibi Sparta Prag'dan kiraladığı eski futbolcusu Semih Kaya da yedek kulübesinde yer aldı.Takım otobüsüyle stada gelen Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak stada girerken bir taraftar "Forvet nerede" şeklinde tezahürat yaptı. Albayrak ise bunun üzerine eliyle selam vererek stada giriş yaptı.