Galatasaray'da Alanyaspor öncesi büyük panik

Galatasaray'da 'milli yorgunluk' telaşı yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda milli takım kamplarına giden futbolcuların yorgunluğu endişe yaratıyor. Cim-Bom'da başta Omar Elabdellaoui ile Falcao olmak üzere Luyindama, Linnes, Feghouli, Emre Kılınç ve Babel, Alanyaspor maçına yorgun dönecekler. Teknik Direktör Fatih Terim, zorlu maçın idmanını bu nedenle akşama aldı.



Galatasaray'da Falcao Dünya Kupası Elemeleri'nde 10 Ekim'deki Venezuella maçında 16, 14 Ekim'deki Şili karşılaşmasında ise 18 dakika oynadı. Milli arada 30 bin kilometrelik bir seyahat gerçekleştiren Falcao geç saatlerde İstanbul'a geldi.



Omar Elabdellaoui 8 Ekim'deki Avrupa Şampiyonası Play-Off Elemeleri'nde uzatmaya giden Sırbistan maçında 116 dakika, UEFA Uluslar Ligi'nde 11 Ekim'de Romanya maçında 79, 14 Ekim'deki Kuzey İrlanda karşılaşmasında ise 90 dakika sahada kaldı.



EN ÇOK MARTIN LİNNES YORULDU



Norveçli milli arada en fazla yıpranan isim oldu. Bir diğer Norveçli Linnes ise Sırbistan maçında 15, Romanya maçında 20 ve Kuzey İrlanda maçında 12 dakika oynadı.



Demokratik Kongo forması giyen Luyindama 9 Ekim'de Burkina Faso ile yapılan dostluk maçında 90 dakika sahada kaldı. Feghouli ise 9 Ekim'de Nijerya ile yapılan dostluk maçında oynamadı ama kadroda yer aldı. Tecrübeli futbolcu 13 Ekim'deki Meksika maçında 90 dakika forma giydi.



Emre Kılınç 7 Ekim'deki Almanya maçında 45 dakika sahada kaldı. Babel ise 7 Ekim'deki Meksika ile yapılan dostluk maçında 63 dakika oynadı. Tecrübeli futbolcu UEFA Uluslar Ligi'nde Bosna Hersek maçında 4, İtalya maçında ise 1 dakika forma şans buldu.



