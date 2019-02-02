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Galatasaray'da Alanya'da 2 cezalı

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando ve Sinan Gümüş, Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı durumuna düştüler.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'da Alanya'da 2 cezalı
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02 Şubat 2019 20:17
Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta Fernando cezalı duruma düştü.
 
Mücadelenin 45+3. dakikasında orta sahada yaşanan pozisyon sonrasında hakem Fernando'nun müdahalesini faul olarak değerlendirdi. Fernando'ya bu pozisyonda bir de sarı kart çıktı.
 
Fernando gördüğü bu sarı kart ile cezalı duruma düştü. Brezilyalı oyuncu Trabzonspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Sinan Gümüş ise karşılaşmanın 90. dakikasında Ozan Tufan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve o da Trabzonspor öncesi cezalı durumuna düştü.
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