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Galatasaray'da Akhisarspor maçı kararı!

Aslan'da savunma kararı büyük ölçüde verildi. Fatih hoca, 15 gün önceki kupa mücadelesinde Akhisar'ın forveti Seleznov'u durduramayan ve kırmızı kart gören Maicon'un yerine ligde cezası biten Serdar Aziz'i 11'de oynatmayı düşünüyor.

Galatasaray'da Akhisarspor maçı kararı!
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04 Mayıs 2018 09:02
Galatasaray'da Serdar Aziz cezalı olduğu için son Beşiktaş maçında defansın göbeğinde Denayer-Maicon ikili görev yaparken, teknik direktör Fatih Terim pazar günü tandemi değiştirmeyi düşünüyor.

15 gün önce kupadaki Akhisar mücadelesinde 2 gol atan Seleznov'u durduramayıp, 77. dakikada kırmızı kart gören Maicon'un ağır kaldığını göz önünde bulunduran Terim, aynı rakibe karşı bu kez Serdar Aziz'i 11'e hazırlıyor. Akhisar'ın hızlı hücum hattı nedeniyle Serdar-Denayer ikilisiyle maça çıkmayı planlayan İmparator, sağ bekte Mariano'nun sakatlığı nedeniyle Linnes'e formayı verecek.

Nagatomo garanti

Sol tarafta ise Nagatomo'nun yeri garanti. Başakşehir ve Alanyaspor karşılaşmalarında savunmanın ortasında Denayer ile Serdar Aziz beraber görev yapmış ve oldukça başarılı olmuştu. Terim, Akhisar kadrosuyla ilgili kesin kararı hafta sonuna doğru alacak.



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