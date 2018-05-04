Nagatomo garanti

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Galatasaray'da Serdar Aziz cezalı olduğu için son Beşiktaş maçında defansın göbeğinde Denayer-Maicon ikili görev yaparken, teknik direktör Fatih Terim pazar günü tandemi değiştirmeyi düşünüyor.15 gün önce kupadaki Akhisar mücadelesinde 2 gol atan Seleznov'u durduramayıp, 77. dakikada kırmızı kart gören Maicon'un ağır kaldığını göz önünde bulunduran Terim, aynı rakibe karşı bu kez Serdar Aziz'i 11'e hazırlıyor. Akhisar'ın hızlı hücum hattı nedeniyle Serdar-Denayer ikilisiyle maça çıkmayı planlayan İmparator, sağ bekte Mariano'nun sakatlığı nedeniyle Linnes'e formayı verecek.Sol tarafta ise Nagatomo'nun yeri garanti. Başakşehir ve Alanyaspor karşılaşmalarında savunmanın ortasında Denayer ile Serdar Aziz beraber görev yapmış ve oldukça başarılı olmuştu. Terim, Akhisar kadrosuyla ilgili kesin kararı hafta sonuna doğru alacak.