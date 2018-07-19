  •  
    Tottenham'dan F.Bahçe için zorunlu bir madde!
  •  
    Beşiktaş'ta yeni itiraflar; "Evet, Babel gidebilir..."
  •  
    Gignac'tan flaş transfer itirafı; "Teklif aldım..."
  •  
    Türkiye'de neler oluyor? Son dakika transferleri!
  •  
    Süper Lig'de TARİHİ bir dönem şu an sona erdi

Galatasaray'da Ahmet Musa kararı!

Galatasaray, bonservisi Leicester City'de bulunan Ahmed Musa için bir kez daha harekete geçti. Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Cim Bom, Nijeryalı ile bir an önce anlaşmak istiyor.

Galatasaray'da Ahmet Musa kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Temmuz 2018 09:16
Ahmed Musa için yeniden transfer hamlesi! Forvet arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, rotasını bir kez daha İngiltere'ye çevirdi. Galatasaray Yönetimi, bonservisi Leicester City'de olan Ahmed Musa'yı bir kez daha gündemine aldı.

Nijeryalı golcü için nabız yoklayacak olan Cim Bom, ligin başlamasına 1 aydan kısa bir süre kalmışken, bu transferi bir an önce bitirmeyi planlıyor. Galatasaray'ın 25 yaşındaki futbolcunun kulübü ile de en yakın zamanda temas kuracağı edinilen bilgiler arasında.

İmkanlar seferber edilecek

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda 3 maçta attığı 2 golle bir kez daha yıldızını parlatan Ahmed Musa için Galatasaray tüm imkanları seferber edecek.

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda da mücadele edecek Sarı- Kırmızılılar'da aranan adam olan Nijeryalı için kiralama formülüne de başvurabilir. Ancak Aslan'ın hedefi 25 yaşındaki santrforu bonservisiyle kadrosuna katabilmek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için