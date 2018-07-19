İmkanlar seferber edilecek

Ahmed Musa için yeniden transfer hamlesi! Forvet arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, rotasını bir kez daha İngiltere'ye çevirdi. Galatasaray Yönetimi, bonservisi Leicester City'de olan'yı bir kez daha gündemine aldı.Nijeryalı golcü için nabız yoklayacak olan Cim Bom, ligin başlamasına 1 aydan kısa bir süre kalmışken, bu transferi bir an önce bitirmeyi planlıyor. Galatasaray'ın 25 yaşındaki futbolcunun kulübü ile de en yakın zamanda temas kuracağı edinilen bilgiler arasında.Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda 3 maçta attığı 2 golle bir kez daha yıldızını parlatan Ahmed Musa için Galatasaray tüm imkanları seferber edecek.Önümüzdeki sezon 3 kulvarda da mücadele edecek Sarı- Kırmızılılar'da aranan adam olan Nijeryalı için kiralama formülüne de başvurabilir. Ancak Aslan'ın hedefi 25 yaşındaki santrforu bonservisiyle kadrosuna katabilmek.