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Galatasaray'da acil durum! 10 milyon Euro aranıyor...

Geçen ay Abdurrahim Albayrak'tan gelen 5 milyon Euro'yu futbolcularına dağıtan Galatasaray yönetimi şimdi yeni kaynak arıyor.

Kaynak: Sabah
Galatasaray'da acil durum! 10 milyon Euro aranıyor...
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08 Ağustos 2018 02:46
Galatasaray'daki maaş krizinde ikinci perde yaşanıyor. Ligde şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı takıma Nisan ve Mayıs ayında ödeme yapılmamıştı.

İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Temmuz ayında futbolcuların hesabına 5 milyon Euro geçmişti. Ancak Ağustos itibarıyla futbol takımına biriken borcun toplam 10 milyon Euro olduğu ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı yöneticiler harıl harıl kredi ararken, futbolcular yine geçmiş dönemlerde olduğu gibi senet karşılığında UEFA'ya gönderilen borçsuzluk kağıdına imza atıyor.

NAGATOMO SIKINTISI

Galatasaray'ın Akhisar ile yaptığı Süper Kupa maçında sakatlanan Yuto Nagatomo'nun, sağ üst ön adalesinde zorlanma tespit edildiği bildirildi. Tetkikler sonucu, adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edilen tecrübeli oyuncunun cuma günü Ankaragücü ile oynanacak lig maçına yetiştirilmesine çalışılıyor.

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