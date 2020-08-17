Galatasaray'da 9 milyonluk FEDA

Pandemi nedeniyle büyük gelir kaybı yaşayan Galatasaray futbolcuların 'Feda'sı sonrası 9 milyon Euro'luk yükten kurtuldu.

Haber; Sözcü
Galatasaray'da 9 milyonluk FEDA
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17 Ağustos 2020 12:32
Galatasaray yönetimi, pandemi nedeniyle azalan gelir kaybının kulübe mümkün olduğu kadar az zarar vermesi için giderleri azaltmaya çalıştı.

Futbolculara yapılan ödemeler bu kalemlerin başında geliyor. Sarı-kırmızılı yönetimin indirim talebini oyuncuların çoğu kabul etti. 'Feda' sonrası Cimbom'un yaklaşık 9 milyon Euro'luk (Yaklaşık 78.5 milyon TL) yükten kurtulduğu belirtiliyor.

İndirim talebi daha çok primlerin kesilmesiyle karşılık buldu. Örneğin Falcao'nun maç başı ve gol; Muslera'nın da maç başı, gol yememe ve puan bonuslarından vazgeçtiği; sadece bu iki isimden 3 milyon Euro'ya yakın kâr edildiği öğrenildi.

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