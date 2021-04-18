Galatasaray'da 85 bin euroluk kahraman

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde, geçen sezon 3. Lig'de mücadele eden 24Erzincanspor'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu,Göztepe karşısında attığı hat-trick yaparak yıldızlaştı.19. dakikada durumu 1-1'e getiren golü atan genç futbolcu, ardından skoru 2-1'e getirdi ve ikinci yarıda da penaltıdan fileleri havalandırarak hat-trick yaptı.Kerem böylece sarı kırmızılılardaki toplam gol sayısını 6'ya yükseltti. 1 de asisti bulunan G.Saraylı orta saha, 7 gole direkt katkı sağladı.Göztepe karşısında yıldızlaşan Kerem, bu sezon G.Saray'da birden fazla gol atan ilk yerli futbolcu olurken, sarı kırmızılılarda Aralık 2016'dan bu yana hat-trick yapan ilk yerli oyuncu olmayı da başardı. Aslan'da son olarak Yasin Öztekin, Aralık 2016'da Gaziantep maçında 3 gol attı.Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın bol sıfırlı kazanan yıldız isimlerine göre oldukça mütevazı bir rakama oynuyor. Bedelsiz kadroya katılan genç yıldız, sadece 85 bin Euro (850 bin TL) kazanıyor. Bu da Falcao'nun aldığı bonuslara bile ulaşmıyor.Kerem attığı gollerle taraftarların yeni kahramanı oldu. Sosyal medyada genç futbolcuyla ilgili birçok mesaj yazılırken, "Kerem, Falcao ile çarpıştıktan sonra onun güçlerini almış" yorumu dikkat çekti. Ayrıca bir taraftar da "Kerem'i övmeye korkuyorum kimi övsek sakatlanıyor" diye yazdı.