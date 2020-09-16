Galatasaray'da 83 milyon TL tasarruf

Ayrılan 7 futbolcunun yerine yaptığı 7 transferle 8 milyon Euro kâra geçen Galatasaray, Donk'un da indirimiyle büyük kazanç sağladı

Haber; Sabah
Galatasaray'da 83 milyon TL tasarruf
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16 Eylül 2020 08:41
TFF yeni sezonda %15 sapma ile birlikte G.Saray'a 493.3 milyon TL harcama limiti koydu. Şampiyonlar Ligi gelirinden 2 sene sonra mahrum kalan sarı-kırmızılılar şu ana kadar takım bütçesinde 83 milyon TL tasarruf sağladı. 7 yeni transferin, giden 7 oyuncuyla maliyeti kıyaslandığında 8 milyon Euro kasada kaldı.

HEDEF BÜTÇE: 40 MİLYON EURO

Ayrıca sözleşme yenileyen Donk'un ücreti 1.9 milyon Euro'dan 515 bin Euro'ya indirildi. Bir ayda 80 milyon TL tasarruf eden yönetim, Falcao'nun da, 1.9 milyon Euro'luk bonuslarından vazgeçmesini sağladı.

Belhanda ve Babel'i de satmaya çalışan G.Saray, takım bütçesini 40 milyon Euro seviyesine indirecek.





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