Galatasaray'da 799 üye polemiği

Galatasaray'da salgın yüzünden genel kurulun onayına giremeyen 799 yeni üye hakkında camiada "Mayıs ayındaki seçimde oy kullanamazlar" tartışması başladı

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 799 üye polemiği
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27 Mart 2021 09:28
Seçim havasına giren G.Saray'da Metin Öztürk, Burak Elmas ve Tuncer Hunca'dan sonra Eşref Hamamcıoğlu başkanlığa adaylığını açıkladı.

Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in de aday olması beklenirken, mayısta gerçekleşmesi planlanan Genel Kurul'da aidatını yatırmış yaklaşık 8 bin 100 üyenin oy hakkı bulunuyor. 2020 yılında 400, 2021 yılında 399 kişi üyeliğe hak kazandı.

Pandemide iki Mali Genel Kurul ertelendi ve bu 799 yeni üye için camiada "Oy kullanamazlar'' tartışması başladı.

TÜZÜK 'ONAY ŞART' DİYOR

Galatasaray Kulübü Derneği Tüzüğü'nün 'Üyeliğe Kabul İşlemi' başlıklı 11. maddesi 6. bölüm'de "Sicil defterine işlenen üyeler, ilk yapılacak Genel Kurul'un denetimine sunulur'' ifadesi yer alıyor.

Yönetimin kabul ettiği yeni kulüp üyelerini Genel Kurul'un da onaylaması gerektiği, aksi halde hazeruna dahil edilemeyeceği yönünde görüş var. Bu durumda yeni üye olmuş 799 kişi, Seçimli Genel Kurul'da oy kullanamayacak ve bir anlamda kongrede dengeler değişecek. 



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