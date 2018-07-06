Galatasaray'da 7 yılda 115 milyon dolar

bugün bir basın toplantısı düzenleyerek gündeme dair önemli açıklamalarda bulunacak. Aniden karar verilen bu toplantının zamanlaması ve içeriği büyük merak uyandırırken, dikkat çekilecek bazı başlıklar ortaya çıktı.Buna göre her fırsatta şeffaf olacaklarını söyleyen Başkan Mustafa Cengiz saat 16.00'da başlayacak toplantıyı da bu nedenle düzenleme kararı aldı. Başkan Cengiz özellikle basketbol erkek takımı koçu Oktay Mahmuti'nin ayrılık kararı ile beraber camia içinde yükselen eleştirilere yanıt verecek.Mustafa Cengiz ilk planda amatör şubelerle ilgili tabloyu net bir şekilde ortaya koyacak. Bunun başında da basketbol erkek takımı geliyor. Çünkü yapılan tespitlere göreve bunun sürdürülebilir olmadığı ifade edilecek.Kadın takımı bu anlamda yine zarar etse de erkek takımı için yapılan harcamaların yanında büyük bir yer tutmuyor. Başkan Cengiz, "Bu yapı sürdürülebilir değil" diyecek. Bu çervede 800 bin dolar maaşlı Oktay Mahmuti'nin ayrılma kararı ve istediği bütçenin neden kabul edilmediğini de açıklayacak.Galatasaray Başkanı'nın üzerinde duracağı diğer bir nokta ise 194 Sayılı Vergi Kanunu'ndaki son değişiklikle beraber oluşan avantajlar olacak. Amatör branşlardaki sporcular, çalıştırıcılar ve diğer elemanlara yapılan ücret ve ödemelerle ilgili bildirimlerin zamanında yapılması durumunda sadece erkek ve kadın basketbol takımı için 15-16 milyon liralık devlet desteği ortaya çıkabilecek. Başkan Cengiz bu nedenle artık vergisini zamanında ödeyen bir kulüp olmaları gerektiğinin altını çizecek. Mustafa Cengiz'in gündemindaki diğer konular ise şöyle: Ünal Aysal'ın basketbol şubesine sponsorluğu, UEFA meselesi ve transferlerdeki son gelişmeler.