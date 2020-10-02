Galatasaray'da 6. veda: Jimmy Durmaz!

Galatasaray'da Avrupa vedasının ardından hareketli saatler yaşanıyor.



Takımdan gönderilmesi planlanan isimlerle görüşmeler yapılırken, Jimmy Durmaz, Karagümrük ile anlaştı.



Lige iyi bir başlangıç yapan yeni ekiplerden Karagümrük, Türk asıllı İsveç Milli Takımı'nda oynayan oyuncuyu 1 yıllığına kiraladı.



Galatasaray'ın geçen yaz bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımda 17 maça çıktı ve 1 asist yaptı.



GALATASARAY'DA 6. AYRILIK



Jimmy Durmaz, bonservisi Galatasaray'da olup, bu transfer döneminde ayrılan 6. oyuncu olacak.



Maicon

Adem Büyük

Yuto Nagatomo

Mariano

Yunus Akgün

Jimmy Durmaz



