Galatasaray'da 6. veda: Jimmy Durmaz!

Galatasaray'da Avrupa vedasının ardından hareketli saatler yaşanıyor.
Takımdan gönderilmesi planlanan isimlerle görüşmeler yapılırken, Jimmy Durmaz, Karagümrük ile anlaştı.
Lige iyi bir başlangıç yapan yeni ekiplerden Karagümrük, Türk asıllı İsveç Milli Takımı'nda oynayan oyuncuyu 1 yıllığına kiraladı.
Galatasaray'ın geçen yaz bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımda 17 maça çıktı ve 1 asist yaptı.
GALATASARAY'DA 6. AYRILIK
Jimmy Durmaz, bonservisi Galatasaray'da olup, bu transfer döneminde ayrılan 6. oyuncu olacak.
Maicon
Adem Büyük
Yuto Nagatomo
Mariano
Yunus Akgün
Jimmy Durmaz
Takımdan gönderilmesi planlanan isimlerle görüşmeler yapılırken, Jimmy Durmaz, Karagümrük ile anlaştı.
Lige iyi bir başlangıç yapan yeni ekiplerden Karagümrük, Türk asıllı İsveç Milli Takımı'nda oynayan oyuncuyu 1 yıllığına kiraladı.
Galatasaray'ın geçen yaz bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımda 17 maça çıktı ve 1 asist yaptı.
GALATASARAY'DA 6. AYRILIK
Jimmy Durmaz, bonservisi Galatasaray'da olup, bu transfer döneminde ayrılan 6. oyuncu olacak.
Maicon
Adem Büyük
Yuto Nagatomo
Mariano
Yunus Akgün
Jimmy Durmaz