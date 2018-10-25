  •  
    Ali Koç'tan flaş Comolli kararı! Yetkilerine sınır
  •  
    Demirkol'dan Nando'ya; "40 yaşına kadar oyna.."
  •  
    Schalke'den maç sonu G.Saray'a emojili mesaj
  •  
    Tugay'ın Schalke maçı iddiası; "Almanya'da..."
  •  
    Schalke ile G.Saray için sıradan bir gün, Yine...

Galatasaray'da 6. sakat Nagatomo!

Galatasaray'ın başarılı sol beki Yuto Nagatamo, Schalke 04 maçında oyuna devam edemedi ve yerini Ömer Bayram'a bıraktı. Sarı-kırmızılılarda Serdar Aziz, Fernando, Feghouli, Emre Akbaba ve Onyekuru'nun ardından 6. sakat oldu.

Kaynak: Vatan
Galatasaray'da 6. sakat Nagatomo!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ekim 2018 05:00
Galatasaray'ın peşini sakatlıklar bırakmıyor. Hafta sonu ligde oynanan Bursaspor maçında Serdar Aziz, Fernando ve Feghouli sakatlıklarından dolayı müsabakaya devam edememişti.

Türk Telekom Stadyumu'nda Schalke ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da Japon sol bek Yuto Nagatomo oyunu tamamlayamadı.

Mücadelenin 80. dakikasında yaşanan bir pozisyonda Nagatomo'nun göğüsüne top geldi. Yere yığılan başarılı futbolcu daha sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Teknik Direktör Fatih Terim 81. dakikada Nagatomo'nun yerine Ömer Bayram'ı aldı. 
Terim, maçta göğüs bölgesine sert top gelen Yuto Nagatomo'nun kontrol amacıyla hastaneye götürüleceği bilgisini paylaştı.

 
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için