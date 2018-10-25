Galatasaray'da 6. sakat Nagatomo!





Teknik Direktör Fatih Terim 81. dakikada Nagatomo'nun yerine Ömer Bayram'ı aldı.

Terim, maçta göğüs bölgesine sert top gelen Yuto Nagatomo'nun kontrol amacıyla hastaneye götürüleceği bilgisini paylaştı.



Mücadelenin 80. dakikasında yaşanan bir pozisyonda Nagatomo'nun göğüsüne top geldi. Yere yığılan başarılı futbolcu daha sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı.Teknik Direktör Fatih Terim 81. dakikada Nagatomo'nun yerine Ömer Bayram'ı aldı.Terim, maçta göğüs bölgesine sert top gelen Yuto Nagatomo'nun kontrol amacıyla hastaneye götürüleceği bilgisini paylaştı.

peşini sakatlıklar bırakmıyor. Hafta sonu ligde oynanan Bursaspor maçında Serdar Aziz, Fernando ve Feghouli sakatlıklarından dolayı müsabakaya devam edememişti.Türk Telekom Stadyumu'nda Schalke ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da Japon sol bek Yuto Nagatomo oyunu tamamlayamadı.