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Galatasaray'da 5 yedeğin maliyetine 4 as

Galatasaray'da bu sezon yolların ayrıldığı ve kadroya bile girmekte zorlanan 5 ismin yerine gelen 4 oyuncu, maliyet açısından da oldukça hesaplı oldu.

Galatasaray'da 5 yedeğin maliyetine 4 as
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16 Temmuz 2018 09:42
Galatasaray, geçtiğimiz sezon gösterdiği performans yüzünden, yaşı ilerlemiş olan ve kiralıktan dönen toplamda 5 futbolcusunu takımdan göndererek maaş bütçesinde 4.7 milyon Euro'luk yer açtı.

Futbolu bırakan Hakan Balta, bir türlü bekleneni veremeyen Koray Günter, istenmeyen adam ilan edilen Yasın Öztekin, 1 dakika bile süre alamayan Endoğan Adili ile yolları ayırdı, kiralıktan geri dönen Cavanda'yı ise 2.4 milyon Euro bonservis ile Standard Liege'e gönderdi. Aslan, ligde toplam 25 maçta bile forma şansı bulamayan bu 5 ismin yerine ucuz maliyetle ilk 11'de oynayabilecek 4 ismi takıma kazandırdı.

Sadece 900 bin Euro!

Henry Onyekuru, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik ve Lionel Carole... Galatasaray'a bu 4 ismin bonservis bedeli Cavanda'nın gidişiyle 400 bin Euro'ya mal oldu. Yıllık ücretleri ise 4.8 milyon Euro! Yani geçen sezon hiç forma giyemeyen Hakan, Cavanda ve Endoğan ile 21 maça çıkan Yasin ilye 3 kez sahaya çıkan Koray'a ödenen parayla 4 yeni ismin maliyeti arasında 300 bin Euro fark var.



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