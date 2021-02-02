Galatasaray'da 5 transferin maliyeti

Galatasaray, 5 Ocak'ta başlayan ara dönemi beş takviye ile bitirdi.

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Galatasaray'da 5 transferin maliyeti
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02 Şubat 2021 12:29
Transferde hareketli günler geçiren G.Saray, 5 Ocak'ta başlayan ara dönemi beş takviye ile tamamladı. Sarı kırmızılılar pahada ağır olmasa da dördü kiralık, biri bonservisiyle 5 önemli futbolcu kadrosuna dahil etmeyi de başardı.

YENİLERİN MALİYETİ:

*YEDLIN: Newcastle United'dan bedelsiz alındı. 2.5 yıllık sözleşme imzalanan oyuncu, toplamda 2 milyon 650 bin euro alacak.

*MOHAMED: 1.5 yıllığına kiralandı. Bu sürede 1 mliyon 125 bin dolar alacak. Geçici transfer ücreti 2 milyon dolar satın alma bedeli ise 4 milyon dolar...

*GEDSON FERNANDES: Yarım sezonluğuna Galatasaray'da. 650 bin euro maaş alacak. Benfica'ya herhangi bir ödeme yapılmayacak.

*ONYEKURU: Monaco'dan sezon sonuna kadar 650 bin euro'ya kiralandı. Ayrıca 11 Haziran 2021'e kadar 4 milyon 350 bin euro ödenmesi halinde bonservisi alınabilecek.

*HALİL DERVİŞOĞLU: Brentford'dan sezon sonuna kadar bedelsiz kiralandı. 6 ay için 350 bin euro ücret alacak..



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