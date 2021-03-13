Galatasaray'da 477 gün sonra ilk: Çift forvet!

Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçında sistemini değiştirdi ve takımı çift forvetle sahaya sürmeye karar verdi.Sarı-kırmızılı ekipte en uçtave, Kayserispor maçının ilk 11'inde birlikte yer aldı.Hafta boyunca denemeler yapan teknik adam, idmanlarda iki oyuncuyu birlikte kullandığı çalışmalardan memnun kaldı ve ilk 11'de birlikte değerlendirdi.Galatasaray, Süper Lig'de son olarak 22 Kasım 2019'da çift forvet oynamış ve sarı-kırmızılı takımda 477 gün önce Adem Büyük ile Ryan Babel ile çift forvet olarak görev almıştı.