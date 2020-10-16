Galatasaray'da 4 ismin maaşı, 18 takıma bedel

Galatasaray yönetimi yıldız oyuncuları Radamel Falcao, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Ryan Babel ve Mbaye Diagne için adeta bir servet ödüyor.



Yüzde 15'lik maaş indirimi yapmalarına rağmen, 4 futbolcunun ücretlerinin toplamı 150 milyon lirayı buluyor. Bu rakam, Süper Lig'deki 18 takımın harcama limitinden bile daha fazla.



Pandemi sonrasında azalan gelirler nedeniyle yönetimin, yüksek maaş ücretlerini ödemek için yeni kaynak arayışında olduğu biliniyor.



