Galatasaray'da 4 ismin maaşı, 18 takıma bedel

Galatasaray'da dört futbolcunun aldığı maaş, Süper Lig'de 18 takımın harcama limitinden fazla olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'da 4 ismin maaşı, 18 takıma bedel
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16 Ekim 2020 08:20
Galatasaray yönetimi yıldız oyuncuları Radamel Falcao, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Ryan Babel ve Mbaye Diagne için adeta bir servet ödüyor.

Yüzde 15'lik maaş indirimi yapmalarına rağmen, 4 futbolcunun ücretlerinin toplamı 150 milyon lirayı buluyor. Bu rakam, Süper Lig'deki 18 takımın harcama limitinden bile daha fazla.

Pandemi sonrasında azalan gelirler nedeniyle yönetimin, yüksek maaş ücretlerini ödemek için yeni kaynak arayışında olduğu biliniyor.



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