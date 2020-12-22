Galatasaray'da 4 isim yeniden ilk 11'de

Galatasaray'da dört futbolcu, 4 lig maçının ardından ilk 11'de forma giydi.
Ligde arka arkaya 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'de genel olarak istikrarlı bir görüntü çizdi. Son olarak 8. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının başlangıç kadrosunda görev verilen Elabdellaoui, Belhanda, Luyindama ve Arda Turan, 4 lig müsabakasının ardından 11'de yer aldı.
Ligde arka arkaya 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'de genel olarak istikrarlı bir görüntü çizdi. Son olarak 8. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının başlangıç kadrosunda görev verilen Elabdellaoui, Belhanda, Luyindama ve Arda Turan, 4 lig müsabakasının ardından 11'de yer aldı.