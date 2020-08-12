Galatasaray'da 3 yıllık imza

Galatasaray, 7 yıldır takımda olan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdussamed Karnucu'nun sözleşmesini 2022-2023 sezonuna kadar uzattı.



Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Abdussamed Karnucu'nun sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." ifadeleri yer aldı.



ABDUSSAMED KARNUCU KİMDİR?



Abdussamed Karnucu, 4 Şubat 2000 doğumlu. 1,84 boyundaki oyuncu defansif orta saha olarak oynuyor. Asıl mevkisi ön libero olan 1.84 boyundaki genç futbolcu aynı zamanda stoper olarak da görev yapabiliyor. Abdussamed, U17 Avrupa Şampiyonası ve U17 Dünya Kupası'ndan Ozan Kabak ile birlikte milli takımın savunma ikilisini oluşturmuştu.



