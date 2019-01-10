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Galatasaray'da 3. KAP bekleniyor; 'Alan Carvalho pazartesi idmanda'

Galatasaray, Marcao ve Emre Taşdemir transferlerinin ardından Alan transferini açıklamaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da 3. KAP bekleniyor; 'Alan Carvalho pazartesi idmanda'
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10 Ocak 2019 13:06
Galatasaray, Marcao ve Emre Taşdemir transferlerinin ardından golcü transferini de bitiriyor. Sarı-kırmızılılar Çin'den Alan Carvalho'nun transferini açıklamaya çok yakın.

"ALAN PAZARTESİ İDMANDA"

Habertürk'ün haberine göre, Brezilyalı futbolcunun Guangzhou Evergrande ile sözleşme problemini halletmek üzere olduğu ve Galatasaray'a birkaç gün içinde imza atacağı öğrenildi. Alan Carvalho'nun pazartesi günü Galatasaray'da antrenmana çıkması bekleniyor.

"EL SIKIŞILDI, AÇIKLAMA YAKIN"

BiP Spor'un haberine göre ise Alan Carvalho ile el sıkışıp resmi açıklamaya hazırlanan Galatasaray, ikinci golcü için de girişimlerini sürdürüyor

Brezilyalı futbolcu Çin Süper Ligi'nde çıktığı 65 maçta takımına 37 gol 17 asistlik katkı sağladı. Galatasaray, 29 yaşındaki futbolcuyla senelik 3.5 milyon euroluk ücret karşılığında daha önce anlaşmaya varmıştı. Bu rakamın üzerine puan başı bonuslar da eklenecek.

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