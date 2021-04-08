Galatasaray'da 200 milyon TL aranıyor

Galatasaray camiasının merakla beklediği Kemerburgaz projesi için rakamlar ortaya çıktı

Haber; Sabah
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Galatasaray'da 200 milyon TL aranıyor
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08 Nisan 2021 09:19
Galatasaray camiasının merakla beklediği Kemerburgaz projesi hayata geçiyor. Başkan Cengiz, projenin detaylarını paylaşırken, ruhsatı iptal edilen madencilik firmasının tahliye işlemlerine başlaması ile birlikte artık hukuki engel de kalmadı.

140 dönümlük Kemerburgaz arazisine Galatasaray Futbol Takımı ve altyapısı iki yıl içinde taşınacak. Kemerburgaz'a yapılacak kamp tesisi için sarı-kırmızılı kulübün kasasından para çıkmayacak ve sponsorlarla bu proje bitirilecek.

Başkan Cengiz bunun için de görüşmelerin sürdüğünü duyururken, bu bedelin 200 milyon TL olduğu öğrenildi.





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