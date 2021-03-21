TT Stadı'nda Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilerek şampiyonluk yarışında çok ağır bir yara alan Galatasaray'da büyük üzüntü var. Marcao, Luyindama ve Yedlin'in büşük bireysel hataları sonrasında altın değerinde üç puan kaybeden Sarı- Kırmızılılar bu sezon birçok kez aynı tabloyu yaşadı.



Cimbom 4. haftada Kasımpaşa'ya kaleci Fatih'in yediği hatalı golle 1-0 yenildi. 1 hafta sonra ise Etebo'nun sorumsuz şekilde atılmasıyla 10 kişi kaldı ve bu kez de Alanyaspor'a boyun eğdi.



KONYA'DA SAVUNMA FACİASI!



Konya'da Donk ve Luyindama'nın hatalarıyla 4 gol birden yiyen G.Saray, Beşiktaş deplasmanında ise Diagne'nin kırmızı kartı sonra dağıldı ve ezeli rakibine mağlup olmaktan kurtulamadı.



LİNNES RAKİBE İKRAM YAPTI



A.Gücü maçında Marcao'nun hatası ve Mohamed'in kırmızısı, Sivas önünde ise Linnes'in ikramı çok pahalıya patladı. Aslan 7 maçta bireysel hatalar ve kırmızı kartlar yüzünden 20 puan bıraktı.



Donk'un sosyal medya paylaşımı sonrası "duvar gibi" denilen G.Saray savunması son 3 haftada 7 gole engel olamadı. Sezonun büyük bölümünde ligin en iyisi olan Galatasaray savunması son haftalarda darmadağın oldu.



Gösterilen başarılı performans sonrası Donk, Marcao ile ikisini duvar ustası gibi gösteren bir paylaşım yapmış ve bu paylaşım uzun süre konuşulmuştu. Ancak duvar son 3 haftada yıkıldı.



Galatasaray bu bölümde oynadığı Ankaragücü, Sivasspor ve Rizespor maçlarında tam 7 gole engel olamadı. 26. hafta itibariyle kalesinde sadece 19 gol gören ve maç başına 0.7 ortalama tutturan Cimbom son 4 haftada ortalama 2.3 gole engel olamadı.



Milli aradan sonra Hatay deplasmanına çıkacak olan G.Saray'da Marcao ve Luyindama forma giyemeyecek. Donk'un partnerinin kim olacağı merak konusu.



ETEBO İLE 9 MAÇTA 5 MAĞLUBİYET



Performansı tartışma konusu olan Etebo'nun ilk 11'de oynadığı 9 maçta G.Saray tam 5 yenilgi aldı. Cimbom, Taylan'ın yokluğunu yine çok hissetti.



