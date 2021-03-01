Galatasaray'da 20 milyonluk doping!

Galatasaray yönetimi, 8 maçlık seri yapan futbolcularına 20 milyon TL'lik ödeme yapacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 20 milyonluk doping!
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01 Mart 2021 09:41
ÜST üste gelen başarılı sonuçların ardından G.Saray yönetiminden oyuncuların moralini daha da yükseltecek bir hamle geldi.

Geçtiğimiz hafta oynanan ve 1-0 kazanılan Alanyaspor maçında takıma 1 milyon TL prim sözü veren yönetim, bu hafta oyunculara diğer alacakları ile birlikte ödeme yapacak.

Ankaragücü maçı öncesinde yönetim, geçtiğimiz dönemlerden de kalan alacakları yatırma kararı aldı.

Oyunculara toplamda 20 milyon TL ödeyecek olan sarı-kırmızılı kulüp, tüm alacakları da kapatarak şampiyonluk yolunda oyuncuların yüzünü güldürecek. 



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