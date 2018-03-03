Galatasaray'da 162 milyon TL'lik ödeme!

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görevidevreden bir önceki dönemin Başkanı Dursun Özbek ve yönetiminin yaptığı titiz çalışmalar nedeniyle SPK'dan bedelli sermaye artışı izni alabildi. Daha önce SPK, Sarı-Kırmızılı kulübün bedelli sermaye artışı başvurusunu onaylamamıştı. Ancak Dursun Özbek, SPK'ya yapılan başvuruda sermaye artışına derneğin iştirakini garanti altına aldı. Riva'dan gelen paradan 287 milyon TL bedelli sermaye artışı için karşılık ayıran Özbek yönetimi, bu fonu güvence olarak kullandı. Böylece izin alınması konusunda ilerleme sağlandı.Ayrıca SPK'ya bedelli sermaye artışından gelecek paranın nerelerde kullanılacağına dair, bilgi ve teminat da verildi. Yüzde 33.58'lik kısmı halka açık olan Galatasaray AŞ'den ortakların rüçhan hakkına katılımı sonrası elde edilecek gelirin 162 milyon TL olması hesaplanıyor. Bu hesap, Sarı-Kırmızılılar'ın yüzde 400 bedelli sermaye artışında nominal değeri 1 TL göstereceğinin de kanıtı. Yani yüzde 33.58'e karşılık gelen 162 milyon pay ortaklara 1 TL bedelle satılacak ve buradan kasaya aynı miktarda para girecek. Dernek ise elindeki 66.38'lik pay için 287 milyon lira ödeme gerçekleştirecek.Kulübün SPK'ya gönderdiği izahnameye göre bu 162 milyon TL'nin 117 milyon TL'si finansal borçların ödenmesinde kullanılacak. Kalan 45 milyon TL ise futbolculara olan birikmiş borçlara gidecek. 9 Mart'ta yönetimin UEFA ile yapacağı Finansal Fair Play görüşmesi öncesi SPK'dan gelen bu onay G.Saray'ın elini rahatlatacak. Ayrıca bu sıcak para sayesinde Sarı-Kırmızılı kulüp, mayısta blançosunda kar açıklama imkanına kavuşacak. Böylece G.Saray'a kayyum atanması tehlikesi bertaraf edilecek. Mayıstaki seçimlerle birlikte de yeni dönemin önü açılacak.Bedelli sermaye artışı Galatasaray hisselerinde dün ciddi bir değer kaybına neden oldu. Güne 5.99'dan başlayan hisseler en düşük 5.79'u gördü. Kapanışa doğru biraz toparlanan "GSRAY" koduyla işlem gören hisseler 5.87'den günü tamamladı. Düşüş yüzde 2 düzeyinde gerçekleşti.