Galatasaray'da 150 milyon TL'lik hücum hattı işlemiyor

Galatasaray'ın değerleri 150 milyon TL'yi bulan hücum hattı tepki topladı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Galatasaray.org
Galatasaray'da 150 milyon TL'lik hücum hattı işlemiyor
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22 Ekim 2020 12:24
Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta 1 gol bulabilen Galatasaray'da ileri uç oyuncuları sorgulanmaya başladı.

Forvet hattının sarı-kırmızılı kulübe, yıllık maliyetinin 150 milyon TL olduğu belirtilerek "Dağ fare doğurdu" yorumu yapıldı.

Cimbom'un ilerisinde 10 futbolcu yer alıyor ve en maliyetli oyuncu Radamel Falcao... Kolombiyalı futbolcu, yıllık net 5 milyon euro ücret kazanıyor. Radamel Falcao'yu 3.85 milyon euro'luk yıllık ücretiyle Sofiane Feghouli takip ediyor. Ryan Babel 2,5 milyon euro, Mbaye Diagne 2,35 milyon euro ve Jesse Sekidika 250 bin euro kazanıyor..



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