Galatasaray'da 15 maçlık Nzonzi dönemi sona erdi

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in akdrı dışı bıraktığı Steven Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e transfer olması eklenen Fransız oyuncunun sözleşmesinin sona erdirildiği TFF'ye bildirildi.
Sezon başında Roma'dan kiralanan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu toplamda 15 maça çıkarken 1 asist yapmıştı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e transfer olması eklenen Fransız oyuncunun sözleşmesinin sona erdirildiği TFF'ye bildirildi.
Sezon başında Roma'dan kiralanan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu toplamda 15 maça çıkarken 1 asist yapmıştı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın