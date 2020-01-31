Galatasaray'da 15 maçlık Nzonzi dönemi sona erdi

Galatasaray, Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes ile anlaşmaya varan Steven Nzonzi'nin sözleşmesini feshetti.

Haber; Sporx.com
Galatasaray'da 15 maçlık Nzonzi dönemi sona erdi
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31 Ocak 2020 15:17
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in akdrı dışı bıraktığı Steven Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e transfer olması eklenen Fransız oyuncunun sözleşmesinin sona erdirildiği TFF'ye bildirildi. 

Sezon başında Roma'dan kiralanan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu toplamda 15 maça çıkarken 1 asist yapmıştı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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