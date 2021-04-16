Galatasaray'da 10 numaraya Afsha önerisi

Galatasaray'da Belhanda'nın ardından 10 numaralı forma boşa çıkarken scoutlar, bu mevki için Mohamed Magdy Morsy'nin ismini verdi

Haber; Sabah
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Galatasaray'da 10 numaraya Afsha önerisi
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16 Nisan 2021 11:09
Belhanda'nın sözleşmesini geçen ay fesheden Galatasaray, önümüzdeki sezon için 10 numara mevkine de transfer yapmak zorunda...

Bu noktada ülkesi Mısır'da 'Afsha' olarak anılan Mohamed Magdy Morsy'nin ismi gündeme geldi. Oyuncunun keşfedilme hikayesi ise Mustafa Muhammed'le ilişkili.

O dönemde Muhammed'i takip eden kulüp scoutlarının, dikkatlerini çeken bir başka futbolcu olan Afsha'yı da teknik heyet ve yönetime bildirdiği öğrenildi. Düzenli olarak Mısır Milli Takımı'nın formasını giyen 25 yaşındaki futbolcu, 10 numara pozisyonunun yanı sıra kanatlarda da görev yapabiliyor.

Ülkesinin önemli yeteneklerinden biri olarak gösterilen Mohamed Magdy Morsy'nin, kulübü El-Ahly ile 2024 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.



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