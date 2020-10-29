Galatasaray'da 1 oyuncuda koronavirüs

Galatasaray, bir futbolcusunun koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da 1 oyuncuda koronavirüs
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29 Ekim 2020 21:58
Galatasaray, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Cumartesi günü karşılaşacağımız MKE Ankaragücü maçı öncesi Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve sadece bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Cumartesi günü oynanacak maç öncesinde Ankaragücü'nde yapılan testlerde 7 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif sonuçlanmıştı.

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