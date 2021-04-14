Galatasaray'da 1 koronavirüs vakası

Galatasaray Kulübü'nde bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCP testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." denildi.



