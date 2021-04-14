Galatasaray'da 1 koronavirüs vakası

Galatasaray Kulübü, bir futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da 1 koronavirüs vakası
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14 Nisan 2021 18:20
Galatasaray Kulübü'nde bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCP testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." denildi.



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