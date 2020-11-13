Galatasaray'da 1 koronavirüs vakası

Galatasaray Kulübü, yurt dışında milli takım kampında olan bir futbolcusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.



İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

"Kamuoyunun bilgisine Ülkesinde milli takımıyla kampta olan bir oyuncumuzun, orada yapılan Covid 19 PCP testi pozitif çıkmıştır. Milli takım sağlık heyeti ile kulübümüz sağlık heyeti, oyuncumuzun gerekli sağlık protokolünü uygulamaya başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."