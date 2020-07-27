Galatasaray'da 1 hafta içinde cevabını bekleyen 10 soru

Fatih Terim'in kendi kişisel kariyerinin ve Galatasaray tarihinin en kötü sezonlarından biri geride kaldıktan sonra sarı-kırmızılılar bu yaz yine hareketli bir transfer dönemi geçirecek. Değişen yabancı sınırıyla birlikte önemli kararlar masada alınmayı bekliyor. Fatih Terim'in ve Mustafa Cengiz başta olmak üzere yönetimin içinden çıkması gereken acil sorunlar var. Söz sizde, hangi kararlar verilmeli?