Stat zemini konusunda en büyük sıkıntı yaşayan takımların başında Galatasaray geliyor.



Kar yağışının yaşandığı 14 Şubat'taki Kasımpaşa maçında çamur deryasına dönüşen zemin o günden sonra bir türlü toparlanamadı. Stat yetkilileri 360 kilo çim ekip düzeltmeye çalışsa da yeterli oranda iyileşme sağlanamadı.



"İÇİNE GİRİNCE YÜRÜYEMİYORSUNUZ"



Teknik direktör Fatih Terim, 2-2 biten Sivas maçı sonrası sahanın durumunu, "Dışarıdan yeşil göründüğüne bakmayın, içine girdiğinizde yürüyemiyorsunuz" sözleriyle anlatırken, en sert çıkış Belhanda'dan geldi. "Florya'daki antrenman sahamız bile buradan iyi. Yöneticiler bir çözüm bulmalı. Twitter'da, İnstagram'da kendine bakacağına, gel statla ilgilen!" diyen Faslı futbolcu, yeni bir açıklama yaparak, bu sözleriyle başkan veya yönetimi değil, stattan sorumlu kişileri kast ettiğini söyledi.



PREMIER LİG ZEMİNİ 1 MİLYON DOLAR!



"Peki bundan sonra ne olacak?" Bu sorunun cevabını da Terim vermişti: İstanbul'da başka stat olmadığı için burada oynamaya mecburuz."



100 milyon Euro değerindeki Galatasaray Futbol Takımı, Terim'in ifadesiyle 'yürümenin bile zor olduğu' bir zeminde maç yapmaya devam edecek.



İngiltere Premier Ligi'ndeki gibi harika bir zemine sahip olmanın yıllık maliyetinin ise 1 milyon dolar olduğu ortaya çıktı.



