Başantrenörlüğe Ertuğrul Erdoğan'ı getiren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li uzun forvet Zach Auguste'yi kadrosuna kattı.
Sarı kırmızılı takım, son olarak Yunanistan'da Panathinaikos forması giyen 25 yaşındaki basketbolcuyla anlaştı.
Zach Auguste, Türkiye'de Muratbey Uşak forması giymiş ve başarılı bir oyun ortaya koymuştu. ABD'li oyuncu, 2016 yazında da Los Angeles Lakers ile NBA yaz liginde boy göstermişti.
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Sarı kırmızılı takım, son olarak Yunanistan'da Panathinaikos forması giyen 25 yaşındaki basketbolcuyla anlaştı.
Zach Auguste, Türkiye'de Muratbey Uşak forması giymiş ve başarılı bir oyun ortaya koymuştu. ABD'li oyuncu, 2016 yazında da Los Angeles Lakers ile NBA yaz liginde boy göstermişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın