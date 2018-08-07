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Galatasaray'a Yunanistan'dan ABD'li transfer!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Panathinaikos'tan Zach Auguste'yi transfer etti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'a Yunanistan'dan ABD'li transfer!
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07 Ağustos 2018 16:42
Başantrenörlüğe Ertuğrul Erdoğan'ı getiren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li uzun forvet Zach Auguste'yi kadrosuna kattı.

Sarı kırmızılı takım, son olarak Yunanistan'da Panathinaikos forması giyen 25 yaşındaki basketbolcuyla anlaştı.

Zach Auguste, Türkiye'de Muratbey Uşak forması giymiş ve başarılı bir oyun ortaya koymuştu. ABD'li oyuncu, 2016 yazında da Los Angeles Lakers ile NBA yaz liginde boy göstermişti.

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