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Galatasaray'a Yunan orta saha önerisi

Galatasaray'da Younes Belhanda'nın ayrılık ihtimali gündemdeki yerini korurken menajerler bu ihtimale karşı Galatasaray'a 27 yaşındaki Yunan 10 numara Petros Mantalos'u önerdi.

Kaynak: Sabah
Galatasaray'a Yunan orta saha önerisi
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17 Ocak 2019 08:23
Al İttihad'a gitmek isteyen Belhanda'ya hocası Fatih Terim 'kal' dedi. Sarı-kırmızılı kulüpte Faslı 10 numaranın vereceği cevap bekleniyor.

Belhanda'nın ayrılma ihtimalini dikkate alan menajerler ise Faslı yıldızın yerine Galatasaray'a jet hızıyla Petros Mantalos'u önerdi.

Yunan ekibi AEK'da 10 numara pozisyonunda görev yapan Mantalos, sezonun ilk yarısında 22 maçta 4 gol-4 asiste imzasını koydu.

8 numara olarak da oynayabilen 27 yaşındaki Yunan yıldızı sarı-kırmızılı kulübe teklif eden menajerler, AEK'nın 3 milyon Euro bonservise 'Evet' diyeceğini bildirdiler.



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