Galatasaray'a Yunan orta saha: 'İyi teklife gidebilir'

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için Yunanistan'dan sıcak bir haber geldi. Sarı-kırmızılıların, Olympiakos'un kaptanlığını yapan Konstantinos Fortounis ile ilgilendiği belirtildi.



Yunan ekibinin eski oyuncularından Petros Xanthopoulos, 27 yaşındaki oyuncuya Galatasaray'a gitmesini önerirken, "Genellikle oyunculara Türkiye'ye gitmesini önermem. Her oyuncu da ne istediğini herkesten iyi bilir ancak Galatasaray büyük bir takım. İşin finansal yönü de var ancak Türkiye'de takımların finansal problemleri olduğunu da biliyoruz. Finansal açıdan iyi bir teklif olursa, Fortounis gidebilir" ifadelerini kullandı.



GEÇEN SEZON FENERBAHÇE'YE GELMEDİ



Yunan oyuncu, geçen sezon başında 4 yıllık yeni sözleşme imzaladıktan sonra Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etmediğini söylemişti.



Fortounis, "Yalan söylemeyeceğim, Fenerbahçe'den teklif aldım. Daha önce de çok söyledim, Olympiakos'tan ayrılırsam, çok daha iyi bir takıma gitmek isterim. Burada iyi hissediyorum ve iyi bir birlikteliğimiz var." demişti.



Olympiakos'ta toplam 216 maça çıkan ve orta sahanın her yerinde oynayabilen 27 yaşındaki futbolcu, toplam 70 gol ve 64 asistlik performans sergiledi.



