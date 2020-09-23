Galatasaray'a yeni sponsor

Galatasaray Kulübü, erkek giyim markası Damat Tween ile sponsorluk anlaşması yaptı.



Yapılan anlaşmayla Damat Tween, sarı-kırmızılı kulübün giyim sponsoru oldu. Damat Tween ayrıca Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın forma sırt sponsorluğunu üstlenecek.



Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen imza törenine sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve yönetim kurulu üyesi Osman Arar katıldı.



Abdurrahim Albayrak, önemli bir sponsorluk anlaşması yaptıklarını dile getirerek, "İyi bir anlaşma olduğunu ümit ediyorum. Biraz geç kaldık, ilk deplasmanımıza yetiştiremedik. Bize elini uzatan sponsorların hepsinden Allah razı olsun. Bu anlaşmanın hem Galatasaray hem de Orka Holding'e hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.



Yusuf Günay da sponsorlukların büyük önem kazandığı bir dönemde olduklarını vurgulayarak, "İyi ki bu tip şirketler var ve sporu destekliyorlar. Orka Holding'e tekrar teşekkür ediyor, anlaşmanın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



Süleyman Orakçıoğlu ise sponsorluk anlaşmasının yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:



"Her şeyden önce biz sporcu dostu bir markayız. Aslında dünyanın her yerinde bayrağımızı dalgalandırmak gibi bir iddiamız var. Baktığımızda İspanya'da sponsor olduğumuz takımlar var. Güney Afrika ve Kuzey Makedonya milli takımlarında da bizi görebilirsiniz. Gururumuz Türk Milli Takımı'nın da sponsoruyuz. Süper Lig'de 4 büyük takımımızın üçüne sponsorluk yapıyoruz. Hepimizin bu günleri dayanışma içerisinde geçirmesi son derece önemli. Biz yurt dışında yaklaşık 200 mağazası olan bir grubuz. Galatasaray'ın dünyadaki başarıları zaten tartışılmaz. Beni en çok heyecanlandıran tekerlekli sandalye basketbol takımı. Bu takımın uluslararası alanda çok sayıda başarısı var. Koleksiyona katkı konusunda Fatih (Terim) hocanın fikirleri var. Takıma bir dinamizm ve enerji getireceğine inanıyoruz. Çünkü giysilerin de enerjisi var. O yüzden özel bir çalışma yapıyoruz. Tüm takımlarımıza ve Galatasaray'ımıza başarılar diliyorum."



