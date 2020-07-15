Galatasaray'a yeni Onyekuru: Ejuke!

Monaco'nun Onyekuru'yu geri çağırmasıyla transfer planlaması değişen Cimbom'da Chidera Ejuke sesleri yükseliyor. Onyekuru gibi Nijeryalı olan Ejuke bu sezon Heerenveen formasıyla Hollanda Ligi'nde 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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Galatasaray'a yeni Onyekuru: Ejuke!
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15 Temmuz 2020 09:38
Monaco'nun Onyekuru'yu geri çağırmasıyla transfer planlaması değişen Cimbom'da Chidera Ejuke sesleri yükseliyor.

Onyekuru gibi Nijeryalı olan Ejuke bu sezon Heerenveen formasıyla Hollanda Ligi'nde 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Sürati ve gol sezgileriyle Onyekuru'ya çok benzeyen genç yıldızın 3 yıl daha sözleşmesi var.

GELECEĞİ ÇOK PARLAK

Sezon başında Valerenga'dan Heerenveen'e transfer olan Ejuka çok önemli bir potansiyel.



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