Monaco'nun Onyekuru'yu geri çağırmasıyla transfer planlaması değişen Cimbom'da Chidera Ejuke sesleri yükseliyor.



Onyekuru gibi Nijeryalı olan Ejuke bu sezon Heerenveen formasıyla Hollanda Ligi'nde 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Sürati ve gol sezgileriyle Onyekuru'ya çok benzeyen genç yıldızın 3 yıl daha sözleşmesi var.



GELECEĞİ ÇOK PARLAK



Sezon başında Valerenga'dan Heerenveen'e transfer olan Ejuka çok önemli bir potansiyel.



