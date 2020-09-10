Galatasaray'a yeni öneri: Matusiwa

Etebo'yu getiren menajer D'Avila, Hollanda'nın Groningen takımında forma giyen Azor Matusiwa'yı da getirebileceğini aktardı

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Galatasaray'a yeni öneri: Matusiwa
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10 Eylül 2020 11:18
Etebo'yu getiren menajer D'Avila, Hollanda'nın Groningen takımında forma giyen Azor Matusiwa'yı da getirebileceğini iletti.

William D'Avilla, Angola asıllı 23 yaşındaki ön liberonun tam Galatasaray'a göre bir isim olduğunu ifade etti. Etebo'ya onay veren Terim'in Matusiwa'yı diğer adaylarından olumlu yanıt gelmezse gündemine almayı düşündüğü iletildi (Fotoğraf: Twitter/fcgroningen)



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