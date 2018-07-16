  •  
    Ve Açıkladı; "Beşiktaş menajerimle görüştü..."
  •  
    Beşiktaş'ın transferdeki 1 numarası konuştu ve..
  •  
    G.Saray'dan Trezeguet için 3 yeni teklif birden
  •  
    Efsane isimden tavsiye; 'Mina; sen G.Saray'a git'
  •  
    Comolli'den dev hamle! Ada'da RESMİ görüşme

Galatasaray'a yazılan genç kalecinin yeni durağı belli oldu

Yedek kaleci arayışlarındaki Galatasaray ile de ismi anılan Çağlar Şahin Akbaba, Adana Demirspor'a transfer oldu.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'a yazılan genç kalecinin yeni durağı belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Temmuz 2018 18:15
Transferde ismi Galatasaray ile de anılan Çağlar Şahin Akbaba'nın yeni takımı belli oldu.

Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Karabükspor'dan 23 yaşındaki kaleci Çağlar Şahin Akbaba'yı kadrosuna kattı.

Yedek kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, transfer gündeminde Çağlar'ın da yer aldığı kaydediliyordu.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için