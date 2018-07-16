Galatasaray'a yazılan genç kalecinin yeni durağı belli oldu

Transferde ismi Galatasaray ile de anılan Çağlar Şahin Akbaba'nın yeni takımı belli oldu.
Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Karabükspor'dan 23 yaşındaki kaleci Çağlar Şahin Akbaba'yı kadrosuna kattı.
Yedek kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, transfer gündeminde Çağlar'ın da yer aldığı kaydediliyordu.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Karabükspor'dan 23 yaşındaki kaleci Çağlar Şahin Akbaba'yı kadrosuna kattı.
Yedek kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, transfer gündeminde Çağlar'ın da yer aldığı kaydediliyordu.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın