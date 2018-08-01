Geçtiğimiz gün Onyekuru'dan sonra Galatasaray'ın yeni sürprizi olduğu iddia edilen Kasper Dolberg'den önemli bir açıklama geldi.
Ajax'ın genç santraforu Kasper Dolberg, Hollanda basınına verdiği geniş röportajında geleceği hakkında da açıklamalarda bulundu.
Genç golcü oyuncu transfer söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını dile getirirken, ''Bu yaz Ajax'tan ayrılmayacağım. Kalmak ve mücadele etmek istiyorum. Transfer söylentileriyle ilgilenmiyorum. Taraftarlarımız için yeniden goller atmak istiyorum'' ifadelerini kullandı.
20 yaşındaki Danimarkalı golcü oyuncunun adı daha önce Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco ile de anılmıştı.
Danimarka futbolunun son dönemde yetiştirdiği en dikkat çeken isimlerden olan Kasper Dolberg, bugüne kadar Ajax formasıyla Eredivisie'de çıktığı 52 maçta 22 gole imza attı.
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Ajax'ın genç santraforu Kasper Dolberg, Hollanda basınına verdiği geniş röportajında geleceği hakkında da açıklamalarda bulundu.
Genç golcü oyuncu transfer söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını dile getirirken, ''Bu yaz Ajax'tan ayrılmayacağım. Kalmak ve mücadele etmek istiyorum. Transfer söylentileriyle ilgilenmiyorum. Taraftarlarımız için yeniden goller atmak istiyorum'' ifadelerini kullandı.
20 yaşındaki Danimarkalı golcü oyuncunun adı daha önce Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco ile de anılmıştı.
Danimarka futbolunun son dönemde yetiştirdiği en dikkat çeken isimlerden olan Kasper Dolberg, bugüne kadar Ajax formasıyla Eredivisie'de çıktığı 52 maçta 22 gole imza attı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın