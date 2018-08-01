Geçtiğimiz gün'dan sonra'ın yeni sürprizi olduğu iddia edilen'den önemli bir açıklama geldi.'ın genç santraforu Kasper Dolberg, Hollanda basınına verdiği geniş röportajında geleceği hakkında da açıklamalarda bulundu.Genç golcü oyuncu transfer söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını dile getirirken,ifadelerini kullandı.20 yaşındaki Danimarkalı golcü oyuncunun adı daha önce Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco ile de anılmıştı.Danimarka futbolunun son dönemde yetiştirdiği en dikkat çeken isimlerden olan Kasper Dolberg, bugüne kadar Ajax formasıyla Eredivisie'de çıktığı 52 maçta 22 gole imza attı.