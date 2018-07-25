  •  
    Dinamo Kiev'in F.Bahçe çekincesi; "İstemedik"
  •  
    Bruma'dan flaş yanıt; "G.Saray beni istedi..."
  •  
    Ali Koç'tan taraftara dev çağrı! Rakamı açıkladı...
  •  
    Ve G.Saray'dan sonra resmi imzayı da attı...
  •  
    Ryan Babel olmayınca Terim'in gözdesini aldı!

Galatasaray'a Trezeguet yanıtı; "Pazarlık yok"

Galatasaray Yönetimi, Kasımpaşa'nın başarılı oyuncusu Trezeguet için yeni bir teklifte bulundu ama yine olumsuz yanıt aldı.

Kaynak: Milliyet
Galatasaray'a Trezeguet yanıtı; 'Pazarlık yok'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Temmuz 2018 06:13
Galatasaray Yönetimi, Kasımpaşa'nın başarılı oyuncusu Trezeguet için yeni bir teklifte bulundu ama yine olumsuz yanıt aldı.

Kasımpaşalı yetkililer, Mısırlı futbolcu için pazarlık yapmayacağını, kiralama ya da takas tekliflerini de kabul etmeyeceğini net bir dille bildirdi.

Kasımpaşa cephesi sarı-kırmızılı idarecilere 23 yaşındaki futbolcu için, "Trezeguet'in serbest kalma ücreti ve bunun KDV'si ile beraber net 5.9 milyon euro yatırmanız gerekir. Bunun dışındaki hiçbir teklifi kabul etmiyoruz" diyerek son sözünü söyledi.

Bu kesin cevap, Galatasaray'ın Trezeguet transferini bir kez daha askıya almasına neden oldu.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için