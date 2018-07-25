Galatasaray'a Trezeguet yanıtı; 'Pazarlık yok'

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Yönetimi,başarılı oyuncusuiçin yeni bir teklifte bulundu ama yine olumsuz yanıt aldı.Kasımpaşalı yetkililer, Mısırlı futbolcu için pazarlık yapmayacağını, kiralama ya da takas tekliflerini de kabul etmeyeceğini net bir dille bildirdi.Kasımpaşa cephesi sarı-kırmızılı idarecilere 23 yaşındaki futbolcu için, "Trezeguet'in serbest kalma ücreti ve bunun KDV'si ile beraber net 5.9 milyon euro yatırmanız gerekir. Bunun dışındaki hiçbir teklifi kabul etmiyoruz" diyerek son sözünü söyledi.Bu kesin cevap, Galatasaray'ın Trezeguet transferini bir kez daha askıya almasına neden oldu.