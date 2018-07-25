Galatasaray'a transferde Devler Ligi engeli!

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21. şampiyonluk ile birlikte Devler Ligi'ne direkt katılım hakkı elde edenyeni sezon öncesinde de kasasını doldurarak rahat bir nefes aldı. Kadro maliyetinin ağırlığının yanı sıra geçmişten gelen borçlar da Aslan'ın belini bükerken tek çıkış yolu olan Şampiyonlar Ligi gelirleri de G.Saray Kulübü'nün kasasına akmaya başladı bile.Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı ile birlikte UEFA ile yapılan görüşmelerde de mutlu sona ulaşabildi Aslan. Avrupa futbolunun patronu G.Saray'ı turnuvalardan men etmezken transferde ise oyuncu kısıtlaması, denk transfer harcaması gibi detaylar ise sarı-kırmızılı yönetimin kaçamadığı maddeler oldu. Devler Ligi'ne katılım hakkı kasayı doldururken diğer yanda ise transferde yönetimin elini kolunu bağladı.Şampiyon takımın oyuncularına teklif yağmasını bekleyen yöneticiler kimsenin kapıyı bile çalmaması sonrasında şaşkına döndü. İşte bu durumun sebebi ise Şampiyonlar Ligi...Galatasaray'dan zaten çok yüksek rakamlar kazanan oyunculara teklifler gelmiyor değil... Oyuncuların menajerlerine ulaşan rakamlar G.Saray'da kazandıklarına yakın rakamlar olurken biraz yüksek bile olsa oyuncular tarafından Şampiyonlar Ligi'nde oynamak adına kabul görmüyor.Gelen teklifleri oyuncular daha ilk başta reddedince yönetimin kapısını çalan bile olmuyor. Yönetim, teklif gelen oyuncu için bonservis önerisini bile göremeden transfer defteri kapanıyor. Başta Gomis olmak üzere, Feghouli, Belhanda, Rodrigues gibi oyunculara yüksek teklifler bekleyen yönetim Şampiyonlar Ligi engeline takılmış durumda!