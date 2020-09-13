Galatasaray'a transfer önerisi: Conor Hourihane

Seri ve Lemina'nın ayrılığı sonrasında orta sahaya iki takviye yapmak isteyen Aslan, İngiltere Championship ekibi Stoke City'den Oghenekaro Etobo'yu satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.



İkinci isim için milli oyuncu Okay Yokuşlu'yu düşünen Cim Bom yapılan görüşmelerden olumsuz yanıt alınmasının ardından alternatif isimlerle temas kurdu. Yönetime de sürpriz bir öneri geldi.



Maliyet araştırması başladı



İngiliz ekibi Aston Villa'da forma giyen İrlandalı orta saha Conor Hourihane menajerler tarafından Aslan'a önerildi. Kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan İrlandalı oyuncunun uygun bir bedelle Sarı- Kırmızılılar'a gelebileceği bildirildi. Teknik direktör Fatih Terim'in yanıtını bekleyen yönetim bir yandan da maliyet raporu istedi. Eğer oyuncunun şartları uyarsa, Terim de tecrübeli isim için onay verirse yönetim transfer için harekete geçecek.



