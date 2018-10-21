Suudi kulübü Al Hilal'e sattığı Bafetimbi Gomis'in yerine forvete takviye yapması beklenen Galatasaray'a Vincent Janssen'in teklif edildiği öğrenildi.Geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık oynayan 24 yaşındaki Hollandalı golcü, Tottenham'a geri dönmüştü. Tecrübeli ismin menajerinin, sarı-kırmızılı idarecilere mesaj yollayarak, "Janssen, İstanbul'da yarım kalan bir işi olduğunu düşünüyor. İsterseniz size gelebilir" dediği belirtiliyor.Vincent, Fenerbahçe'de oynarken ayak parmağındaki kemik ödemi nedeniyle uzun süre forma giyememişti. Ağustos ayında küçük bir operasyon geçiren yıldızın ferdi antrenmanlara başladığı ve ocak ayında tam hazır olarak sahalara döneceği ifade edildi.2016'da AZ'den 22 milyon euro'ya Tottenham'a giden Janssen, Ada'da tutunamayınca geçtiğimiz sezon F.Bahçe'ye kiralanmıştı. Sarı-lacivertli takımda sakatlık sebebiyle sadece 18 maça çıkabilen yıldız, 5 gol , 2 asist üretti. Janssen'in 'form tutması halinde' G.Saray'da iş yapabileceği belirtildi.