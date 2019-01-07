Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimine, İspanya 1. Ligi takımlarından Huesca'da forma giyen Serdar Gürler teklif edildi.
Serdar Gürler önerisine yanıt veren sarı-kırmızılılar, milli futbolcuyu almayı düşünmediklerini bildirdi.
Sezon başında Osmanlıspor'un 2.5 milyon Euro'ya sattığı Serdar, Huesca'dan yılda 800 bin Euro alıyor.
İspanyol ekibinde 15 resmi maçta forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu sadece 1 asist yaparken, gol sevinci yaşayamadı.
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Serdar Gürler önerisine yanıt veren sarı-kırmızılılar, milli futbolcuyu almayı düşünmediklerini bildirdi.
Sezon başında Osmanlıspor'un 2.5 milyon Euro'ya sattığı Serdar, Huesca'dan yılda 800 bin Euro alıyor.
İspanyol ekibinde 15 resmi maçta forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu sadece 1 asist yaparken, gol sevinci yaşayamadı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın