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Galatasaray'a sürpriz transfer önerisi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a sürpriz bir transfer önerisi geldi. Sarı-kırmızılılar ise kararını verdi.

Kaynak: Hürriyet
Galatasaray'a sürpriz transfer önerisi
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07 Ocak 2019 09:58
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimine, İspanya 1. Ligi takımlarından Huesca'da forma giyen Serdar Gürler teklif edildi.

Serdar Gürler önerisine yanıt veren sarı-kırmızılılar, milli futbolcuyu almayı düşünmediklerini bildirdi.

Sezon başında Osmanlıspor'un 2.5 milyon Euro'ya sattığı Serdar, Huesca'dan yılda 800 bin Euro alıyor.

İspanyol ekibinde 15 resmi maçta forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu sadece 1 asist yaparken, gol sevinci yaşayamadı.





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