  •  
    Arsenal'de çare TÜRK! 35 milyonluk bir TEKLİF
  •  
    Beşiktaş'ta çifte imza! "İki isim ile de anlaştı"
  •  
    Sezon sonu transferi BEKLENEN 15 isim!..
  •  
    Galatasaray taraftarının en çok istediği transfer
  •  
    F.Bahçe'nin yıldız adayı için flaş kararı açıkladı!

Galatasaray'a sürpriz başkan adayı!

Galatasaray'da 13 Ocak'ta yapılacak olağanüstü kongrede Dursun Özbek'e güçlü bir rakip çıktı. İşte Galatasaray'daki o gelişme...

Kaynak: Akşam
Galatasaray'a sürpriz başkan adayı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Aralık 2017 09:30
Galatasaray'da 13 Ocak'da yapılacak olağanüstü kongrede Dursun Özbek rakipsiz olmayacağı ve Prof.Dr. Duygun Yarsuvat'ın başkanlığa aday olacağı iddia edildi.

Galatasaray'ı Mayıs ayında seçime kadar yönetecek bir ekip oluşturma çalışması içinde olan Duygun Yarsuvat'ın, istediği adayı bulamaması halinde kendisi göreve yine 6 aylığına talip olmayı planladığı öğrenildi.

Duygun Yarsuvat daha önce yaptığı açıklamalarda Dursun Özbek'in 'baskın seçim' kararını eleştirmişti.

DURSUN ÖZBEK'TEN YOĞUN MESAİ

Diğer taraftan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu ile beraber diğer listelerini oluşturmak için yoğun bir çalışma içerisine girdi. Özbek, birçok kişi ile toplantılar yaparken, yönetime girmek için çok kişinin istekli olduğunun altı çizildi.

Bir önceki seçimde yönetim kurulu oluşturmakta zorlanan başkan Özbek'in bu kez yönetim kuruluna kimleri alacağı konusunda karar vermekte çok büyük güçlük çektiği ifade edildi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Opel Astra
PIRIL PIRIL TEMİZ 1.3 CDTİ DİZEL 90 BEYG
44.900 TL
Peugeot 307
Peugeot 307 - 1.6 Xr 5 Kapı ov
33.250 TL
Opel Astra
PIRIL PIRIL TEMİZ 1.3 CDTİ DİZEL 90 BEYG
44.900 TL
Volkswagen 1200
VW POLO 1.2 TDI TRENDLINE (75) Temiz Ara
52.000 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için