Galatasaray'a son gün vurgunu: Alex Telles

Portekiz Ligi ekiplerinden Porto forması giyen Alex Telles, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer oluyor.



Manchester United ile 4+1 yıllık sözleşme imzalaması beklenen 27 yaşındaki sol bek, sağlık kontrolünden geçmek için İngiltere'ye gitti.



GALATASARAY'A 1 MİLYON 350 BİN EURO



Brezilyalı sol bekin transferinin resmiyet kazanması halinde Galatasaray'ın kasasına satışın kar payından yüzde 10 gelecek.



İngiliz basını, Manchester United'ın yetenekli oyuncu için 20 milyon euro bonservis ödeyeceğini yazdı.Bu rakama anlaşılması durumunda Galatasaray, 1 milyon 350 bin euro kazanacak.



Porto, Alex Telles'i 2016 yılında 6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.



