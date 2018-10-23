Galatasaray'a Serdar Aziz'den kötü haber!

sakatlık kabusu bitmiyor. Schalke maçı öncesi durumu merakla beklenen, istenen iyi haber gelmedi. Bursa maçında sakatlanarak oyundan çıkan milli futbolcunun, MR sonuçları keyifleri kaçırdı.Kulüpten yapılan açıklamada, Serdar Aziz'in kasık adale grubunda orta derecede zorlanma tespit edildiği belirtildi.2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenilen Serdar'dan yine de umut kesilmedi. Sarı-kırmızılı futbolcunun kendini iyi hissetmesi durumunda yarın düşük bir olasılık da olsa oynayabileceği belirtildi.Sakatlığı bulunan Onyekuru, Fernando ve Feghouli'nin tedavilerinin ise sürdüğü vurgulandı.