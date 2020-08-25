Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden 29.9 milyon euro

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en çok para kazanan takım 134 milyon Euro ile PSG oldu. Galatasaray ise 29.9 milyon euro ile 26. sırada yer aldı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden 29.9 milyon euro
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ağustos 2020 08:18
Avrupa futbolunda 2019-20 sezonu önceki gün Bayern Münih ile PSG arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi final maçıyla resmen sona erdi. Devler Ligi'ne grup aşamasından itibaren katılan takımların kazandığı paralar da belli oldu.

PSG, 134 milyon Euro ile en çok gelir elde eden takım olurken, Bayern Münih 129.9 milyon Euro ile ikinci, Barcelona 104.4 milyon Euro ile üçüncü oldu. Bu 3 kulübü Manchester City (99.3) ve Atletico Madrid (95.3) takip etti.

Grup aşamasında elenen temsilcimiz Galatasaray ise 29.9 milyon Euro gelir elde ederek, 32 takım arasında 26. sırayı aldı. En az kazanan kulüp ise 18.9 milyon Euro ile Slavia Prag oldu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için