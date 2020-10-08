Galatasaray'a sakatlardan müjdeli haber!

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan futbolculardan iyi haberler geldi. Geçen sezon sakatlanan Emre Akbaba kısa zamanda takıma katılacak.
Kondisyoner Scott Piri'nin özel program uyguladığı Emre milli aranın ardından formasına kavuşacak. Başakşehir karşısında sakatlanan Saracchi ve Kasımpaşa maçında sakatlanan Etebo'nun da Alanya maçına yetiştirileceği belirtildi.
Kondisyoner Scott Piri'nin özel program uyguladığı Emre milli aranın ardından formasına kavuşacak. Başakşehir karşısında sakatlanan Saracchi ve Kasımpaşa maçında sakatlanan Etebo'nun da Alanya maçına yetiştirileceği belirtildi.