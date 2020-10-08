Galatasaray'a sakatlardan müjdeli haber!

Emre Akbaba, Saracchi ve Etebo'nun görev verilirse Alanya maçında oynayabileceği belirtilirken, Taylan da yetiştirilmeye çalışılıyor

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Galatasaray'a sakatlardan müjdeli haber!
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08 Ekim 2020 08:40
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan futbolculardan iyi haberler geldi. Geçen sezon sakatlanan Emre Akbaba kısa zamanda takıma katılacak.

Kondisyoner Scott Piri'nin özel program uyguladığı Emre milli aranın ardından formasına kavuşacak. Başakşehir karşısında sakatlanan Saracchi ve Kasımpaşa maçında sakatlanan Etebo'nun da Alanya maçına yetiştirileceği belirtildi.






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